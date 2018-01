сегодня



MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE По сообщению Variety, Machine Gun Kelly (real name: Colson Baker) сыграет барабанщика MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в новом фильме-адаптации биографии команды, "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band". Kelly подтвердил эту информацию в своем Твиттер-аккаунте.



Режиссером фильма будет Jeff Tremaine, продюсируют фильм Julie Yorn и Rick Yorn, а Erik Olsen и Amanda Adelson отвечают за сценарий. Netflix займутся распространением материала.

















