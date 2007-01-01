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Гитарист DEATH ANGEL о разнице между аудиторией в Европе и США Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в недавнем интервью рассказал о том, как Клифф Бёртон зажигал в первом ряду на их шоу:



«О да, это было. Rob и Mark рассказывали мне об этом. В самом начале карьеры DEATH ANGEL, в начале 1980-х, Клифф отжигал в первых рядах на концертах. Судя по тому, что они рассказывали, Клифф сильно поддерживал команду. На старых фотках можно увидеть его в футболках DEATH ANGEL, что, несомненно, очень круто. Покойся с миром, Клифф, его уже нет, но музыка жива. Его наследие. Его всегда будут помнить как одного из величайших металл-музыкантов».



О его мысли относительно текущего положения на трэшевой сцене:



«О, есть множество классных групп, и нам повезло с некоторыми из них ездить в тур. SUICIDAL ANGELS, HAVOK, мы только что откатали летом с WARBRINGER, отличные парни, замечательные. Есть много талантов, так что здорово, что столько команд продолжают сохранять жизнь трэшу. Есть много групп, и многие из них хорошие, и ещё больше будет дальше. Их столько, что сложно пересчитать, но все те, с кем мы ездили в тур, — они отличные. Как я уже упоминал, это HAVOK, WARBRINGER, SUICIDAL ANGELS, а ещё BONDED BY BLOOD, HOLY GRAIL и это только часть, и вот последние — одни из моих любимых. Здорово, что появляются новички, которые сохраняют дух, сохраняют музыку и трэш».



О разнице между Европой и США:



«О, они совершенно разные. Это просто две разные культуры. Не плохое и хорошее, просто разное. Тут [в Европе] больше людей и больше открытых новому. Когда ты приходишь на концерт, это больше праздник, все приходят, все довольны. Я даже не знаю... Сложно объяснить. Ну вот попробую... У меня есть друзья, несколько человек, которых я знаю в США, кто был на многих концертах и на фестивалях в США, и когда они приехали на Graspop в первый раз, они сразу поняли, почему группы так любят тут играть, играть на фестивалях и клубах в Европе. Они сказали мне: "Мы только что всё сами увидели. Увидели и поняли". Я могу тут сидеть и объяснять вам день напролёт, но лучше самому приехать и понять, прочувствовать. Просто другая культура. Когда металл в штатах в 1990-е ушел в подполье, в Европе он был по-прежнему на коне».























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