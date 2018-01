сегодня



Новый альбом ERYN NON DAE выйдет весной ERYN NON DAE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Abandon Of The Self", выход которого намечен на девятое марта на Debemur Morti Productions. Сведение и мастеринг проводил Mobo в Conkrete Studio (The Great Old Ones, Loudblast).



Трек-лист:



“Astral”

“Stellar”

“Omni”

“Eclipse"

“Halo”

“Fragment”

“Abyss”



За обложку отвечал Mickaël André.











