Фраза, имя группы
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Eryn Non Dae
15 фев 2018
:
Новая песня ERYN NON DAE
2 фев 2018
:
Тизер нового альбома ERYN ON DAE
24 янв 2018
:
Новый альбом ERYN NON DAE выйдет весной
19 сен 2013
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Новое видео ERYN NON DAE
18 сен 2012
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Новая песня ERYN NON DAE
30 авг 2012
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Обложка и трек-лист нового альбома ERYN NON DAE
3 май 2012
:
ERYN NON DAE завершили работу над альбомом
19 окт 2011
:
ERYN NON DAE исполнили новый трек
30 мар 2011
:
ERYN NON DAE. начнут запись в августе
15 фев 2018
Новая песня
ERYN NON DAE
"Фыекфд", новая песня группы ERYN NON DAE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Abandon Of The Self", выход которого запланирован на девятое марта на Debemur Morti Productions:
“Astral”
“Stellar”
“Omni”
“Eclipse”
“Halo”
“Fragment”
“Abyss”
+1
-2
(
6
)
rassol
15 фев 2018, 18:27
"Фыекфд" - хорошее название! Одобряю.
grgr
15 фев 2018, 18:43
А альбом правильно называется "Фифтвщт Ща Еру Ыуда".
Arvelos
15 фев 2018, 20:35
Люблю опечатки на этом сайте, когда-то позабавил Стивен Ендук.
Deviant-Artist
15 фев 2018, 20:47
Проорал с названия песни)
Frostauskas
15 фев 2018, 22:16
Првдчк нвст, т упрлс?))
Barmaley71
16 фев 2018, 00:34
Ктулху фтагн!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).