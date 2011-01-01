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*Eryn Non Dae*



15 фев 2018 : 		 Новая песня ERYN NON DAE

2 фев 2018 : 		 Тизер нового альбома ERYN ON DAE

24 янв 2018 : 		 Новый альбом ERYN NON DAE выйдет весной

19 сен 2013 : 		 Новое видео ERYN NON DAE

18 сен 2012 : 		 Новая песня ERYN NON DAE

30 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ERYN NON DAE

3 май 2012 : 		 ERYN NON DAE завершили работу над альбомом

19 окт 2011 : 		 ERYN NON DAE исполнили новый трек

30 мар 2011 : 		 ERYN NON DAE. начнут запись в августе

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|||| 15 фев 2018

Новая песня ERYN NON DAE

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"Фыекфд", новая песня группы ERYN NON DAE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Abandon Of The Self", выход которого запланирован на девятое марта на Debemur Morti Productions:

“Astral”
“Stellar”
“Omni”
“Eclipse”
“Halo”
“Fragment”
“Abyss”

ERYN NON DAE. Streaming New Track "Astral"





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

rassol
15 фев 2018, 18:27		"Фыекфд" - хорошее название! Одобряю.

grgr
15 фев 2018, 18:43		А альбом правильно называется "Фифтвщт Ща Еру Ыуда".

Arvelos
15 фев 2018, 20:35		Люблю опечатки на этом сайте, когда-то позабавил Стивен Ендук.

Deviant-Artist
15 фев 2018, 20:47		Проорал с названия песни)

Frostauskas
15 фев 2018, 22:16		Првдчк нвст, т упрлс?))

Barmaley71
16 фев 2018, 00:34		Ктулху фтагн!


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