23 янв 2018



Вокалист TRIVIUM в новой песне IN VAIN IN VAIN опубликовали видео на композицию "Soul Adventurer", в записи которой принимал участие вокалист TRIVIUM Matthew Heafy. Этот трек будет включен в альбом "Currents", выход которого запланирован на 26 января на лейбле Indie Recordings. http://www.invain.org







+4 -2



( 1 )





просмотров: 864

