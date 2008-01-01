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*In Vain*



23 янв 2018 : 		 Вокалист TRIVIUM в новой песне IN VAIN

18 дек 2017 : 		 Видеотизер к новому альбому IN VAIN

1 дек 2017 : 		 Новое лирик-видео IN VAIN

20 фев 2013 : 		 Семплы новых песен IN VAIN

12 фев 2013 : 		 Новая песня IN VAIN

8 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома IN VAIN

23 янв 2013 : 		 Новый альбом IN VAIN выйдет в марте

12 июн 2012 : 		 Новое видео IN VAIN

19 янв 2010 : 		 Новое видео IN VAIN

22 дек 2009 : 		 Два новых трека от IN VAIN

19 окт 2009 : 		 IN VAIN закончили мастеринг

16 июн 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесён на 2010 год

21 май 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесен на сентябрь

6 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN VAIN

6 дек 2008 : 		 Новый диск IN VAIN будет содержать закулисные съёмки

17 сен 2008 : 		 Новости от IN VAIN

30 янв 2008 : 		 IN VAIN заняты написанием новых песен

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|||| 23 янв 2018

Вокалист TRIVIUM в новой песне IN VAIN

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IN VAIN опубликовали видео на композицию "Soul Adventurer", в записи которой принимал участие вокалист TRIVIUM Matthew Heafy. Этот трек будет включен в альбом "Currents", выход которого запланирован на 26 января на лейбле Indie Recordings.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

GodZillO
23 янв 2018, 17:35		Baard Kolstad отбарабанил уже со всеми норвежскими митол и не только группами ))


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