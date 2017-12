сегодня



Новое лирик-видео IN VAIN Норвежские прог-экстрим-металлисты IN VAIN опубликовали анимированное лирик-видео на композицию “Seekers Of The Truth”, ставшую синглом из предстоящего альбома "Currents", который будет выпущен 26 января 2016 года на Indie Recordings. Альбом выйдет в двух вариантах, при этом особая версия получит два бонус-трека и дополнительные вложения. Предзаказ можно оформить здесь.











