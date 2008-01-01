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*In Vain*



1 дек 2017 : 		 Новое лирик-видео IN VAIN

20 фев 2013 : 		 Семплы новых песен IN VAIN

12 фев 2013 : 		 Новая песня IN VAIN

8 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома IN VAIN

23 янв 2013 : 		 Новый альбом IN VAIN выйдет в марте

12 июн 2012 : 		 Новое видео IN VAIN

19 янв 2010 : 		 Новое видео IN VAIN

22 дек 2009 : 		 Два новых трека от IN VAIN

19 окт 2009 : 		 IN VAIN закончили мастеринг

16 июн 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесён на 2010 год

21 май 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесен на сентябрь

6 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN VAIN

6 дек 2008 : 		 Новый диск IN VAIN будет содержать закулисные съёмки

17 сен 2008 : 		 Новости от IN VAIN

30 янв 2008 : 		 IN VAIN заняты написанием новых песен

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Новое лирик-видео IN VAIN

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Норвежские прог-экстрим-металлисты IN VAIN опубликовали анимированное лирик-видео на композицию “Seekers Of The Truth”, ставшую синглом из предстоящего альбома "Currents", который будет выпущен 26 января 2016 года на Indie Recordings. Альбом выйдет в двух вариантах, при этом особая версия получит два бонус-трека и дополнительные вложения. Предзаказ можно оформить здесь.

IN VAIN Debut вЂњSeekers Of The TruthвЂќ Lyric Video




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