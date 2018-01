29 янв 2018



Видео с текстом от FRANK HANNON Гитарист TESLA FRANK HANNON опубликовал официальное видео с текстом на песню "Under The Milky Way", в оригинале записанную группой THE CHURCH. Этот трек включен в "From One Place… To Another Vol. 1", первый из тройки дисков с кавер-версиями, в записи которого принимали участие множество гостей, среди которых были Paul Jackson (BLACKBERRY SMOKE), Duane Betts (сын Dickey Betts из ALLMAN BROTHERS BAND), Matthew и Gunnar Nelson (сыновья Ricky Nelson'a), Roger Fisher (оригинальный гитарист HEART) и другие.



Трек-лист:



01. Blue Sky feat. Duane Betts (Dickey Betts / ALLMAN BROTHERS BAND)

02. Call Me The Breeze feat. Paul Jackson of BLACKBERRY SMOKE (JJ Cale, made famous by LYNYRD SKYNYRD)

03. Under The Milky Way feat. Duane Betts (THE CHURCH)

04. Jim Dandy To the Rescue feat. Tommy Curiale & Alyson Kimball of JOHNNY WINTERS BAND

(Lincoln Chase, made famous by Laverne Baker & BLACK OAK ARKANSAS)

05. You're My Best Friend (John Deacon made famous by QUEEN)

06. Garden Party feat. Matthew & Gunnar Nelson (Rick Nelson)

07. SunRise In Texas (BLACKBERRY SMOKE, Michael Tolcher)

08. I Hear Ya Knockin' (Dave Bartholomew)

09. Joy To The World feat. Ron Keel (Hoyt Axton)

10. Four Letter Word (Lukas Nelson)















+2 -1









просмотров: 166