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*Auri*



29 янв 2018 : 		 Новая песня AURI

26 июн 2017 : 		 Лидер NIGHTWISH в AURI

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Новая песня AURI

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"Night 13", новая песня группа AURI, в состав которой входит лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH, Troy Donockley, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий 23 марта на Nuclear Blast дебютный альбом "Auri":

01. The Space Between
02. I Hope Your World Is Kind
03. Skeleton Tree
04. Desert Flower
05. Night 13
06. See
07. The Name Of The Wind
08. Aphrodite Rising
09. Savant
10. Underthing Solstice
11. Them Thar Chanterelles



AURI Feat. NIGHTWISH




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