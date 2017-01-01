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Новая песня AURI "Night 13", новая песня группа AURI, в состав которой входит лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH, Troy Donockley, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий 23 марта на Nuclear Blast дебютный альбом "Auri":



01. The Space Between

02. I Hope Your World Is Kind

03. Skeleton Tree

04. Desert Flower

05. Night 13

06. See

07. The Name Of The Wind

08. Aphrodite Rising

09. Savant

10. Underthing Solstice

11. Them Thar Chanterelles















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