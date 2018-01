30 янв 2018



Новый альбом DELIVERANCE выйдет зимой DELIVERANCE выпустят новую работу, получившую название "The Subversive Kind", 23 февраля на Roxx Records:



CD:

"Bring 'Em Down"

"Concept Of The Other"

"Center Of It All"

"The Black Hand"

"Epilogue"

"Listen Closely"

"The Subversive Kind"

"The Fold"



Vinyl:



Side A:

