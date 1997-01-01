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*Deathwhite*



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Новая песня DEATHWHITE

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"Contrition",, новая песня группы DEATHWHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "For A Black Tomorrow", выходящего 23 февраля.

Трек-лист альбома:

01. The Grace Of The Dark
02. Contrition
03. Poisoned
04. Just Remember
05. Eden
06. Dreaming The Inverse
07. Death And The Maste
r08. Prison Of Thought
09. For A Black Tomorrow



Listen To New DEATHWHITE Song 'Contrition'




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