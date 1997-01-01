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Новая песня DEATHWHITE "Contrition",, новая песня группы DEATHWHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "For A Black Tomorrow", выходящего 23 февраля.



Трек-лист альбома:



01. The Grace Of The Dark

02. Contrition

03. Poisoned

04. Just Remember

05. Eden

06. Dreaming The Inverse

07. Death And The Maste

r08. Prison Of Thought

09. For A Black Tomorrow















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