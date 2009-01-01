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*Darkest Hour*



3 фев 2018 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

29 мар 2017 : 		 DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена

23 дек 2011 : 		 DARKEST HOUR расстались с ударником

24 окт 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 авг 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

26 июл 2011 : 		 DARKEST HOUR выпустили инструментальную версию “The Human Romance”

16 фев 2011 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

15 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 фев 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

14 янв 2011 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

8 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома DARKEST HOUR

22 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DARKEST HOUR

3 сен 2010 : 		 DARKEST HOUR начнут запись на выходных

3 авг 2010 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR будет продюсировать гитарист SOILWORK

21 июн 2009 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR доступен для прослушивания целиком

9 июн 2009 : 		 Новая песня от DARKEST HOUR

28 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома DARKEST HOUR

11 мар 2009 : 		 DARKEST HOUR объявили название нового альбома

16 сен 2008 : 		 DARKEST HOUR анонсировали нового гитариста

22 янв 2008 : 		 DARKEST HOUR запишет концертный DVD

7 июн 2007 : 		 Трек-лист, обложка и семплы с нового альбома DARKEST HOUR

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|||| 3 фев 2018

Новое видео DARKEST HOUR

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"Enter Oblivion", новое видео группы DARKEST HOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Godless Prophets & The Migrant Flora".



DARKEST HOUR: 'Enter Oblivion' Video Released




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