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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
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*Into Eternity*



4 фев 2018 : 		 Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

5 сен 2013 : 		 INTO ETERNITY представили новую песню

30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

28 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

20 ноя 2012 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над материалом

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY

12 фев 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

9 фев 2012 : 		 Новая вокалистка INTO ETERNITY о своём прослушивании: «Сначала я испугалась»

28 янв 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

23 янв 2012 : 		 INTO ETERNITY нашли вокалистку

18 янв 2012 : 		 Превью нового трека INTO ETERNITY

31 дек 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над новым диском

10 ноя 2011 : 		 INTO ETERNITY ищут вокалиста для тура

27 июл 2011 : 		 INTO ETERNITY запишут еще четыре трека

25 июн 2011 : 		 Семпл новой песни INTO ETERNITY

17 май 2011 : 		 Бывший барабанщик INTO ETERNITY заменит MIKE'а MANGINI в музыкальном колледже BERKLEE

29 мар 2011 : 		 Бывший барабанщик INTO ETERNITY узнал из Интернета о своем увольнении

9 мар 2011 : 		 Новый ударник INTO ETERNITY

17 фев 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу

17 май 2010 : 		 Фронтмен INTO ETERNITY о смерти DIO

9 май 2010 : 		 INTO ETERNITY записали новое демо

18 апр 2010 : 		 INTO ETERNITY сочиняют новый материал

14 апр 2009 : 		 Барабанщик INTO ETERNITY даст уроки в музыкальном колледже Беркли

19 дек 2008 : 		 Видео INTO ETERNITY 'Time Immemorial' в сети

10 июн 2008 : 		 INTO ETERNITY заканчивают сведение нового альбома

24 мар 2008 : 		 INTO ETERNITY «опробуют» три трека в предстоящем туре

20 янв 2008 : 		 INTO ETERNITY готовят новый материал

19 дек 2006 : 		 INTO ETERNITY представили новых участников

15 дек 2006 : 		 INTO ETERNITY рассказывают о новом видеоклипе и предстоящем турне

1 авг 2006 : 		 Новый трек INTO ETERNITY в сети

22 июл 2006 : 		 Появилась обложка нового альбома INTO ETERNITY

14 июл 2006 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY будет разнообразным

26 июн 2006 : 		 INTO ETERNITY записали новый алобом

26 фев 2006 : 		 INTO ETERNITY запишут новый альбом летом

8 фев 2006 : 		 Adam Sagan покинул INTO ETERNITY

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|||| 4 фев 2018

Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

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Гитарист INTO ETERNITY Tim Roth разместил видео исполнения композиции HARLEQUIN "Innocence".

INTO ETERNITY Guitarist TIM ROTH Posts Vocal Cover Of HARLEQUIN Classic "Innocence"




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