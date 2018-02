4 фев 2018



Новый альбом KARMA VIOLENS выйдет весной Греческая группа KARMA VIOLENS выпустит новую работу, получившую название "Serpent God", 13 апреля на Growl Records:



"Men Of Gibeah"

"Serpent God"

"Sons Of Destruction"

"A Letter To The Worthless Chamber"

"The Sun I Never Had"

"Dark Morel"

"The Constractors"

"Radix Malorum"

"Eternal Darkness"

"Blood Aurora"









