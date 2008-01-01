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*Royal Hunt*



7 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

26 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

6 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза ROYAL HUNT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

14 фев 2017 : 		 ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз

18 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT

29 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

23 дек 2015 : 		 Концертный альбом ROYAL HUNT выйдет в марте

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

27 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

10 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

19 май 2015 : 		 ROYAL HUNT нашли барабанщика

14 апр 2015 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение

29 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

14 ноя 2013 : 		 Семплы новых песен ROYAL HUNT

1 окт 2013 : 		 Подробности нового альбома ROYAL HUNT

27 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

9 сен 2013 : 		 Видео из студии ROYAL HUNT

13 авг 2013 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение материала

25 апр 2013 : 		 Новый альбом ROYAL HUNT выйдет осенью

4 янв 2013 : 		 ROYAL HUNT о ближайших планах

16 ноя 2012 : 		 Реклама юбилейного альбома ROYAL HUNT

5 ноя 2012 : 		 Семпл новой песни ROYAL HUNT

25 окт 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза ROYAL HUNT

21 окт 2012 : 		 Юбилейный сборник ROYAL HUNT

10 май 2012 : 		 Meet’n’Greet с ROYAL HUNT

30 апр 2012 : 		 Видео с выступления ROYAL HUNT

20 апр 2012 : 		 Выступить на одной сцене c ROYAL HUNT... мечта или реальность?

31 дек 2011 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

29 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

21 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

8 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

2 ноя 2011 : 		 Семпл нового сингла ROYAL HUNT

31 окт 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

25 окт 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

20 окт 2011 : 		 Тизер нового DVD ROYAL HUNT

12 окт 2011 : 		 Детали нового альбома ROYAL HUNT

8 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома ROYAL HUNT

26 сен 2011 : 		 Название нового альбома ROYAL HUNT

1 сен 2011 : 		 ROYAL HUNT готовы к студийной работе

21 мар 2011 : 		 Альбом ROYAL HUNT доступен на виниле

25 фев 2011 : 		 ROYAL HUNT предлагают выбрать сет-лист

4 фев 2011 : 		 D.C. COOPER вернулся в ROYAL HUNT

1 янв 2011 : 		 Видео с выступления ROYAL HUNT на ProgPower X

24 май 2010 : 		 ROYAL HUNT о смерти DIO

18 апр 2010 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

2 апр 2010 : 		 ROYAL HUNT заключил соглашение со Scarlet Records

8 фев 2010 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

8 янв 2010 : 		 Новый альбом ROYAL HUNT выйдет в январе...

4 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ROYAL HUNT

31 дек 2009 : 		 Навзание и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

28 ноя 2009 : 		 Последние новости от ROYAL HUNT

27 окт 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись вокала

29 июл 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись клавиш

11 июл 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись гитар для нового альбома

26 май 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись ударных для нового альбома

20 май 2008 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT

16 апр 2008 : 		 Andre Andersen написал музыку к российскому сериалу

3 мар 2008 : 		 Бэк-каталог ROYAL HUNT будет переиздан

25 фев 2008 : 		 Доступна видео-презентация нового альбома ROYAL HUNT

14 дек 2007 : 		 Mark Boals стал новым вокалистом ROYAL HUNT

12 ноя 2007 : 		 ROYAL HUNT заканчивают работу над новым альбомом

16 апр 2007 : 		 ROYAL HUNT завершили процесс написания песен к новому альбому

18 мар 2007 : 		 John West покинул ROYAL HUNT

22 фев 2007 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT

13 фев 2007 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT в Санкт-Петербурге

3 янв 2007 : 		 ROYAL HUNT запишут новый альбом летом

4 окт 2006 : 		 ROYAL HUNT: Сэмплы с нового концертника в сети

9 янв 2006 : 		 ROYAL HUNT выпустят концертный DVD весной

24 окт 2005 : 		 ROYAL HUNT: концерт в Москве отменен

28 июл 2005 : 		 Новый басист у ROYAL HUNT

22 июн 2005 : 		 Лидер ROYAL HUNT посетит Москву

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Видео с текстом от ROYAL HUNT

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ROYAL HUNT опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Million Ways To Die", которая взята из выходящего 21 февраля на NorthPoint Productions альбома "Cast in Stone":

01. Fistful Of Misery
02. The Last Soul Alive
03. Sacrifice
04. The Wishing Well
05. Cast In Stone
06. A Million Ways To Die
07. Rest In Peace
08. Save Me II



ROYAL HUNT: Lyric Video For 'A Million Ways To Die' Song




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ywi
7 фев 2018, 17:57		Красиво. Но уж слишком мягко и сиропно. Хочется более сочной гитары и бодрого темпа. Жду альбома.

Dark Funeral
7 фев 2018, 17:59		100 лет не слышал эту группу, а сейчас стало понятно, что ничего и не потерял. А ведь когда-то она мне нравилась...

hellrider88
7 фев 2018, 21:11		Мне показалось Роялы стали страдать излишней круглостью, вся песня будто стоит на одном месте, хотя вроде и красиво.


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