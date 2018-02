7 фев 2018



Видео с текстом от ROYAL HUNT ROYAL HUNT опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Million Ways To Die", которая взята из выходящего 21 февраля на NorthPoint Productions альбома "Cast in Stone":



01. Fistful Of Misery

02. The Last Soul Alive

03. Sacrifice

04. The Wishing Well

05. Cast In Stone

06. A Million Ways To Die

07. Rest In Peace

08. Save Me II















