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Концертное видео ROYAL HUNT Фрагмент нового концертного релиза ROYAL HUNT "2016" - исполнение композиции "A Life To Die For", доступен для просмотра ниже. Релиз должен увидеть свет 12 мая на лейбле Frontiers.

















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