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*Royal Hunt*



26 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

6 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза ROYAL HUNT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

14 фев 2017 : 		 ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз

18 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT

29 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

23 дек 2015 : 		 Концертный альбом ROYAL HUNT выйдет в марте

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

27 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

10 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

19 май 2015 : 		 ROYAL HUNT нашли барабанщика

14 апр 2015 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение

29 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

14 ноя 2013 : 		 Семплы новых песен ROYAL HUNT

1 окт 2013 : 		 Подробности нового альбома ROYAL HUNT

27 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

9 сен 2013 : 		 Видео из студии ROYAL HUNT

13 авг 2013 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение материала

25 апр 2013 : 		 Новый альбом ROYAL HUNT выйдет осенью

4 янв 2013 : 		 ROYAL HUNT о ближайших планах

16 ноя 2012 : 		 Реклама юбилейного альбома ROYAL HUNT

5 ноя 2012 : 		 Семпл новой песни ROYAL HUNT

25 окт 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза ROYAL HUNT

21 окт 2012 : 		 Юбилейный сборник ROYAL HUNT

10 май 2012 : 		 Meet’n’Greet с ROYAL HUNT

30 апр 2012 : 		 Видео с выступления ROYAL HUNT

20 апр 2012 : 		 Выступить на одной сцене c ROYAL HUNT... мечта или реальность?

31 дек 2011 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

29 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

21 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

8 ноя 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

2 ноя 2011 : 		 Семпл нового сингла ROYAL HUNT

31 окт 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

25 окт 2011 : 		 ROYAL HUNT: видео из студии

20 окт 2011 : 		 Тизер нового DVD ROYAL HUNT

12 окт 2011 : 		 Детали нового альбома ROYAL HUNT

8 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома ROYAL HUNT

26 сен 2011 : 		 Название нового альбома ROYAL HUNT

1 сен 2011 : 		 ROYAL HUNT готовы к студийной работе

21 мар 2011 : 		 Альбом ROYAL HUNT доступен на виниле

25 фев 2011 : 		 ROYAL HUNT предлагают выбрать сет-лист

4 фев 2011 : 		 D.C. COOPER вернулся в ROYAL HUNT

1 янв 2011 : 		 Видео с выступления ROYAL HUNT на ProgPower X

24 май 2010 : 		 ROYAL HUNT о смерти DIO

18 апр 2010 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

2 апр 2010 : 		 ROYAL HUNT заключил соглашение со Scarlet Records

8 фев 2010 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

8 янв 2010 : 		 Новый альбом ROYAL HUNT выйдет в январе...

4 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ROYAL HUNT

31 дек 2009 : 		 Навзание и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

28 ноя 2009 : 		 Последние новости от ROYAL HUNT

27 окт 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись вокала

29 июл 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись клавиш

11 июл 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись гитар для нового альбома

26 май 2009 : 		 ROYAL HUNT завершили запись ударных для нового альбома

20 май 2008 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT

16 апр 2008 : 		 Andre Andersen написал музыку к российскому сериалу

3 мар 2008 : 		 Бэк-каталог ROYAL HUNT будет переиздан

25 фев 2008 : 		 Доступна видео-презентация нового альбома ROYAL HUNT

14 дек 2007 : 		 Mark Boals стал новым вокалистом ROYAL HUNT

12 ноя 2007 : 		 ROYAL HUNT заканчивают работу над новым альбомом

16 апр 2007 : 		 ROYAL HUNT завершили процесс написания песен к новому альбому

18 мар 2007 : 		 John West покинул ROYAL HUNT

22 фев 2007 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT

13 фев 2007 : 		 Автограф-сессия ROYAL HUNT в Санкт-Петербурге

3 янв 2007 : 		 ROYAL HUNT запишут новый альбом летом

4 окт 2006 : 		 ROYAL HUNT: Сэмплы с нового концертника в сети

9 янв 2006 : 		 ROYAL HUNT выпустят концертный DVD весной

24 окт 2005 : 		 ROYAL HUNT: концерт в Москве отменен

28 июл 2005 : 		 Новый басист у ROYAL HUNT

22 июн 2005 : 		 Лидер ROYAL HUNT посетит Москву

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Концертное видео ROYAL HUNT

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Фрагмент нового концертного релиза ROYAL HUNT "2016" - исполнение композиции "A Life To Die For", доступен для просмотра ниже. Релиз должен увидеть свет 12 мая на лейбле Frontiers.

ROYAL HUNT Release Official Live Video For вЂњA Life To Die ForвЂќ







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