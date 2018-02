сегодня



Новая песня GLORIOR BELLI "Deserters Of Eden", новая песня группы GLORIOR BELLI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Apostates", выход которого запланирован на шестое апреля:



"Sui Generis"

"Deserters Of Eden"

"The Apostates"

"Bedlam Bedamned"

"Hangin' Crepe"

"Jerkwater Redemption"

"Split Tongues Won't Atone"

"Runaway Charley"

"Rebel Reveries"











