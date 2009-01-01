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все новости группы
Glorior Belli
9 фев 2018
:
Новая песня GLORIOR BELLI
2 май 2016
:
Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания
26 апр 2016
:
Новая песня GLORIOR BELLI
13 апр 2016
:
Новая песня GLORIOR BELLI
10 мар 2016
:
Видео с текстом от GLORIOR BELLI
15 ноя 2013
:
Новое видео GLORIOR BELLI
28 окт 2013
:
Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания
18 окт 2013
:
Новая песня GLORIOR BELLI
6 окт 2013
:
Видео с текстом от GLORIOR BELLI
10 сен 2013
:
Трейлер нового альбома GLORIOR BELLI
9 сен 2013
:
Новая песня GLORIOR BELLI
17 май 2013
:
GLORIOR BELLI на AGONIA RECORDS
23 сен 2011
:
Новый альбом GLORIOR BELLI доступен для прослушивания
26 авг 2011
:
Новое видео GLORIOR BELLI
11 авг 2011
:
Новая песня GLORIOR BELLI
19 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI
10 май 2011
:
GLORIOR BELLI на METAL BLADE RECORDS
21 июл 2010
:
GLORIOR BELLI работают над новым материалом
3 июн 2010
:
Новый проект музыкантов GLORIOR BELLI
21 апр 2010
:
Обложка нового сингла GLORIOR BELLI
11 апр 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI
16 мар 2010
:
Новый ударник в GLORIOR BELLI
11 сен 2009
:
Участники UNEARTHLY TRANCE присоединились к GLORIOR BELLI
15 мар 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома GLORIOR BELLI
сегодня
Новая песня
GLORIOR BELLI
"Deserters Of Eden", новая песня группы GLORIOR BELLI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Apostates", выход которого запланирован на шестое апреля:
"Sui Generis"
"Deserters Of Eden"
"The Apostates"
"Bedlam Bedamned"
"Hangin' Crepe"
"Jerkwater Redemption"
"Split Tongues Won't Atone"
"Runaway Charley"
"Rebel Reveries"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).