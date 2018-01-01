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*North Hammer*



11 фев 2018 : 		 Новая песня NORTH HAMMER

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Новая песня NORTH HAMMER

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“Avatar”, новая песня проекта NORTH HAMMER, основанного Andrew James'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stormcaller", выход которого запланирован на 16 марта:

“Avatar”
“Wanderer”
“Written In The Stars”
“Magic Mead”
“Tip Of The Spear”
“A Soldier’s Song”
“Black Forest Rain”
“Spellbinder”
“North Hammer”
“Lion’s Winter”

NORTH HAMMER Releases Debut Track вЂњAvatarвЂќ




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