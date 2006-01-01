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*Omnium Gatherum*



16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

27 янв 2016 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет в феврале

12 авг 2015 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

14 авг 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

21 май 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

15 фев 2013 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

6 фев 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

9 янв 2013 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

14 дек 2012 : 		 Специальное издание нового альбома OMNIUM GATHERUM выйдет с кавер-версией

13 дек 2012 : 		 Детали нового альбома OMNIUM GATHERUM

28 сен 2012 : 		 Новый басист OMNIUM GATHERUM

23 июл 2012 : 		 OMNIUM GATHERUM записывают новый альбом

17 июн 2011 : 		 Новый гитарист OMNIUM GATHERUM

22 янв 2011 : 		 Тизер нового альбома OMNIUM GATHERUM

19 янв 2011 : 		 Семплы с нового альбома OMNIUM GATHERUM

4 янв 2011 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

18 дек 2010 : 		 Гости на новом альбом OMNIUM GATHERUM

8 дек 2010 : 		 Детали нового альбома OMNIUM GATHERUM

17 авг 2010 : 		 OMNIUM GATHERUM расстались с гитаристом

5 авг 2010 : 		 OMNIUM GATHERUM на LIFEFORCE RECORDS

30 мар 2009 : 		 OMNIUM GATHERUM объявили даты российского и европейских концертов

23 дек 2008 : 		 OMNIUM GATHERUM подводят итоги уходящего года

17 сен 2008 : 		 Еще один трек с нового альбома OMNIUM GATHERUM

18 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома OMNIUM GATHERUM

6 июн 2008 : 		 OMNIUM GATHERUM снова расстались с басистом

2 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 май 2008 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись нового альбома

26 мар 2008 : 		 OMNIUM GATHERUM начали работу над новым альбомом

19 окт 2007 : 		 OMNIUM GATHERUM начинают работу над новым материалом

2 янв 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома OMNIUM GATHERUM

18 ноя 2006 : 		 OMNIUM GATHERUM начали записывать новый альбом

18 окт 2006 : 		 OMNIUM GATHERUM подписали контракт с Candlelight Records

25 июн 2006 : 		 Новые сэмплы OMNIUM GATHERUM в сети

30 май 2006 : 		 OMNIUM GATHERUM представили нового вокалиста

13 май 2006 : 		 OMNIUM GATHERUM расстались с вокалистом

29 янв 2006 : 		 OMNIUM GATHERUM закончили запись нового демо

24 дек 2004 : 		 OMNIUM GATHERUM записали каверы

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Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

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OMNIUM GATHERUM в настоящий момент работают в студии над новым материалом, релиз которого планируется на осень этого года на Century Media Records.

OMNIUM GATHERUM Post Studio Update; New Album Due In Fall



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

OlegZ
16 фев 2018, 17:16		Отличнейшая новость!


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