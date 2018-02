сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома JARI TIURA Бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP и нынешний фронтмен CENTURY LOST и STARGAZERY Jari Tiura 23 марта на AOR HEAVEN выпустит сольную работу "King Of Lions". В японскую версию войдёт специальный бонус — кавер-версия композиции UFO "Doctor Doctor".



Трек-лист:



01. Away From All The Magic And Wonder

02. London

03. Friends And Foes

04. Human

05. Lion Of Judah

06. Dreamchaser

07. Silent Moon

08. Take On The World

09. Blue Sky Lightning



Видео с текстом на песни "Dreamchaser" и "London" доступны ниже.















просмотров: 283