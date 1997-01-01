сегодня



Вокалистка NIGHTWISH и гитарист PAGAN'S MIND в NORTHWARD В рамках звездного джема на фестивале ProgPower USA 2007. ProgPower USA нынешняя вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen и гитарист PAGAN'S MIND Jørn Viggo спонтанно оказались на одной сцене ради нескольких кавер-версий и неожиданно для себя поняли некую креативную магию. Несмотря на то, что это была их первая встреча, они очень скоро осознали, что оба испытывают тягу к прямолинейному хард-року и решили написать несколько песен. В 2008, все еще едва зная друг друга, они создали целый альбом, но из-за занятости в основных проектах, их созданная команда NORTHWARD так и обрела жизнь.



В 2017, в тот год, когда NIGHTWISH взяли паузу, Floor воспользовалась случаем и связалась с Jørn'ом Viggo дабы узнать, интересен ли ему еще проект NORTJWARD и он ответил согласием!



«Jørn Viggo был очень позитивен в отношении этого проекта и мы начали всё планировать, вновь встретились в марте в Швеции, чтобы прогнать материал и посмотреть, довольны ли еще мы тем, что тогда придумали» — вспоминает Floor.



Звучание новой команды вобрало в себя элементы SKUNK ANANSIE, FOO FIGHTERS и ALTER BRIDGE, не забыв при этом признанную классику в лице DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN. Jacob Hansen (VOLBEAT)помог превратить материал, написанный в 2008, но нисколько не потерявший актуальность, в настоящий бриллиант.



«Музыка мелодична, но при этом представляет из себя прямолинейный и убойный рок» — продолжает Floor. «Классные риффы, отличные мелодии и сочные аранжировки. Мы просто называем это "хорошая музыка". Мы просто хотели окунуться в рок звучание, с ударными, басом, гитарой и вокалом. Никаких щедрых поливающих клавиш, хоров и всего такого».



Morty Black (TNT) записал партии баса для альбома, а ударные записывали Django Nilsen и Stian Kristoffersen (PAGAN'S MIND). Также на альбоме можно будет услышать сестру Floor, Irene Jansen, которая исполнила партию в "Drifting Islands", а Ronny Tegner из PAGAN'S MIND записал партию фортепиано для одного из треков.



Дата выхода нового альбома, релизом которого займется Nuclear Blast, будет объявлена позднее.



«Мы очень рады и воодушевлены тем, что Nuclear Blast будет выпускать нашу дебютную работу. Они приняли вызов представить неметаллический альбом всему миру поверив в нас как музыкантов и просто искренне любя ту музыку, которая им нравится. Мы оба вложили в эту запись всех себя. И мы очень горды результатом и с нетерпением ждем, когда вы все сможете послушать этот диск!»















+1 -1









просмотров: 365

