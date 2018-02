сегодня



Новое видео DEAD CITY RUINS "We Are One", новое видео группы DEAD CITY RUINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Never Say Die", выходящего 13 апреля на AFM Records. https://deadcityruinsofficial.bandcamp.com/







