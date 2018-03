сегодня



Новое видео IRON REAGAN "Take The Fall", новое видео группы IRON REAGAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сплит-альбома IRON REAGAN и GATECREEPER:



Side A - Iron Reagan



"Warning"

"Paper Shredder"

"Take the Fall"

"Proudly Unaccountable"

"Burn for This"



Side B - Gatecreeper



"Daybreak" (Intro)

"Dead Inside"

"War Has Begun"



















просмотров: 242