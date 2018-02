14 фев 2018



Новые песни IRON REAGAN и GATECREEPER Группы IRON REAGAN и GATECREEPER опубликовали по одной композиции каждая из нового сплит-релиза, выход которого намечен на второе марта на Relapse Records:



Side A - Iron Reagan



"Warning"

"Paper Shredder"

"Take the Fall"

"Proudly Unaccountable"

"Burn for This"



Side B - Gatecreeper



"Daybreak" (Intro)

"Dead Inside"

"War Has Begun"

















