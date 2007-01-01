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*Новый клип группы ЭПИДЕМИЯ [35]
*Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ [16]
*Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ [1]
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*Epidemia*



16 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

22 дек 2017 : 		 Новый клип группы ЭПИДЕМИЯ

15 дек 2017 : 		 Гитарист KREATOR на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ

7 дек 2017 : 		 Студийный дневник от группы ЭПИДЕМИЯ

17 ноя 2017 : 		 Открыт предзаказ на новую метал-оперу группы ЭПИДЕМИЯ

17 июн 2017 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

11 май 2017 : 		 Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ

30 апр 2017 : 		 Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ

12 апр 2017 : 		 Вокалист группы ЭПИДЕМИЯ выпускает сольный альбом

21 мар 2017 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

16 фев 2017 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

15 ноя 2016 : 		 ЭПИДЕМИЯ переиздаст метал-оперы «Эльфийская Рукопись»

16 май 2016 : 		 Тизер нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ

11 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ

1 апр 2016 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

14 мар 2016 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

5 ноя 2015 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

20 окт 2015 : 		 Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

14 окт 2015 : 		 Фрагмент нового релиза группы ЭПИДЕМИЯ

25 авг 2015 : 		 Трек-лист нового концертного релиза группы ЭПИДЕМИЯ

15 июл 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ - Первые кадры клипа опубликованы!

1 май 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ снимает новое видео

1 апр 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ приняла участие в создании пива «Сокровище Энии»

24 мар 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ выпускает пиво

16 дек 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ запишет концертный альбом

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ выйдет на виниле

5 июл 2014 : 		 Видео-отчет о московоской презентации нового альбома ЭПИДЕМИЯ

8 апр 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия и тизер рок-оперы «Сокровище Энии»

1 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

30 мар 2014 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

12 мар 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ опубликовала обложку нового альбома

24 фев 2014 : 		 Вокалистка МЕЛЬНИЦЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ

17 фев 2014 : 		 Бывший вокалист МАСТЕР на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ

10 фев 2014 : 		 Вокалист группы КУКРЫНИКСЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ

6 фев 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ пригласила Тролля для участия в рок-опере

4 фев 2014 : 		 В рок-опере ЭПИДЕМИИ споёт участник шоу «Голос»

28 янв 2014 : 		 Андрей Лобашёв в рок-опере ЭПИДЕМИЯ

22 янв 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ: Новым персонажем рок-оперы стала вокалистка группы АРКОНА

15 янв 2014 : 		 Артур Беркут присоединился к ЭПИДЕМИИ в новой рок-опере «Сокровище Энии»

20 дек 2013 : 		 ЭПИДЕМИЯ работает над новой рок-оперой

10 сен 2013 : 		 ЭПИДЕМИЯ исполнила кавер-версию PINK

17 дек 2012 : 		 Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ

17 окт 2012 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

22 май 2012 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трейлер к новому концертному DVD

3 май 2012 : 		 Новый DVD ЭПИДЕМИИ

21 дек 2011 : 		 Автограф-сессия ЭПИДЕМИИ

6 дек 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома

1 сен 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Обложка и детали нового альбома

27 май 2011 : 		 Новости от группы ЭПИДЕМИЯ

25 фев 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ - Начало Нового Пути

14 дек 2010 : 		 Новый вокалист Эпидемии

25 окт 2010 : 		 Максим Самосват покидает группу ЭПИДЕМИЯ

29 сен 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Изменения в составе группы

24 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ : дата релиза альбома «Дорога Домой» и автограф-сессии

17 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ завершила работу над новым альбомом

2 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ представила обложку нового альбома

22 окт 2009 : 		 ЭПИДЕМИЯ завершила первый этап записи новго альбома

25 авг 2009 : 		 Подробности нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

11 апр 2009 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Новый сингл «Сумеречный Ангел»

31 дек 2008 : 		 Поздравления и новости от группы ЭПИДЕМИЯ

2 июл 2008 : 		 ЭПИДЕМИЯ объявляет о сотрудничестве с YAMAHA

15 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : концерт в Лужниках перенесен

11 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ: автограф-сессия

6 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : еще одна новая песня в сети

4 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ на Радио России

30 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : дата релиза "ЭР: Сказание на все времена"

22 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек с нового альбома в сети

16 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома

21 сен 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : обложка нового альбома

20 авг 2007 : 		 Эпидемия: новости о второй части метал-оперы "Эльфийская Рукопись"

6 апр 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ приступила к записи нового альбома

27 ноя 2006 : 		 ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия

16 окт 2006 : 		 ЭПИДЕМИЯ - трек-лист будущих DVD

7 мар 2006 : 		 Вышел MP3 сборник ЭПИДЕМИИ

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|||| 16 янв 2018

Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

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Друзья, представляем на ваш суд обложку новой метал-оперы "Легенда Ксентарона"! В этот раз мы доверили эту ответственную задачу по-настоящему легендарному художнику! Blind Guardian, "Ария", Iced Earth, иллюстрации к книгам Толкина, Перумова, к компьютерным играм - это далеко не полный список регалий именитого Лео Хао!

Рассказывает Юрий Мелисов: "Мне понравилось, что художник не просто выполняет ту работу, о которой мы просим, но и вникает в суть. В первую очередь Лео потребовал сценарий, описание персонажей, местности, где происходят события. Я высказал примерные пожелания, а остальное стало делом рук и воображения мастера. Считаю, что такой опытный мэтр не только имеет право, но и должен привносить своё видение в конечный результат."



КомментарииСкрыть/показать 20 )

Silmarog
16 янв 2018, 05:09		Не знаю как остальным, но мне в первую очередь в глаза бросилась голая женская попа, в ледяных декорациях... Фэнтези во всей его красе)

Orthodox
16 янв 2018, 05:39		не знаю, почему считают легендой Лео Хао, но рисует он Гау Ноу. Интересно, фанатам Эпидемии будет приятно носить майки с толстой голой задницей?

maedhros
16 янв 2018, 07:06		а кто это из персонажей оперы в стрингах? на сцене в постановке исполнитель будет в таком же костюме?

Умник
16 янв 2018, 07:31		maedhros, а на метал сцене РФ есть кто-нибудь, кого хотелось бы увидеть в таком образе?

maedhros
16 янв 2018, 07:50		Умник, торвальда.

YNWA
16 янв 2018, 08:34		Больше похоже на дешОвые обложки "романтик коллекшон".

XIII_tiy Apostol
16 янв 2018, 15:40		Обложка как бэ намекает - альбом будет полная задница)))

Voin of Valhalla
16 янв 2018, 16:00		"Как приручить дракона 2" спиздили у мультика дракона, и еще жирную шершавую жёпу сунули на обложку. Хитрый взгляд солдата разумеется направлен на узор ее наколки.

Умник, я бы хотел увидеть в таком образе Валерия Кипелова.

Dark Funeral
16 янв 2018, 16:01		Это что персонаж Нуки с такой попкой?

wildkid
16 янв 2018, 16:07		Блин, на шпильках же воевать не удобно! Нафига ей обувь на шпильках? Не, не амазонка. Да и мужик не мужик, а ссыкло - спрятался. А в целом обычная паверно-фэнтезийная облога, ничем не лучше и не хуже тысячи подобных.

Corpsegrinder04
16 янв 2018, 16:42		Взгляд воина в доспехах устремлен на задницу.

rassol
16 янв 2018, 18:27		"не знаю, почему считают легендой Лео Хао"

Кстати, да. Чай не Валин или Сигрэйв.

"Больше похоже на дешОвые обложки "романтик коллекшон"."

Ага. Именно.

Flashback
16 янв 2018, 18:54		Какое дно ёбаного дна.

Orgik
16 янв 2018, 20:00		Дешёвый трюк с жопой. Школоло клюнут.

Voin of Valhalla
16 янв 2018, 22:11		Corpsegrinder04 ну а куда ему смотреть? не на клипы же группы эпидемия

father
17 янв 2018, 00:48		Да норм облога, как на обложках фентези-книженций за три копейки.

freeze2
17 янв 2018, 13:03		Хоть бы жопу нормальную нарисовали, это ж фэнтези! А стрёмных и в жизни хватает. Да и в целом какая то картинка халтурная.

WarSong
17 янв 2018, 18:30		Я один постоянно читаю как "Легенда Ксенатрона" ?

Aiming High
17 янв 2018, 19:23
freeze2
17 янв 2018, 13:03 Хоть бы жопу нормальную нарисовали, это ж фэнтези! А стрёмных и в жизни хватает. Да и в целом какая то картинка халтурная.

Точняк.

Voin of Valhalla
17 янв 2018, 21:00		WarSong не не один. и я только благодаря тебе заметил что там по другому


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