Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

Друзья, представляем на ваш суд обложку новой метал-оперы "Легенда Ксентарона"! В этот раз мы доверили эту ответственную задачу по-настоящему легендарному художнику! Blind Guardian, "Ария", Iced Earth, иллюстрации к книгам Толкина, Перумова, к компьютерным играм - это далеко не полный список регалий именитого Лео Хао!
Рассказывает Юрий Мелисов: "Мне понравилось, что художник не просто выполняет ту работу, о которой мы просим, но и вникает в суть. В первую очередь Лео потребовал сценарий, описание персонажей, местности, где происходят события. Я высказал примерные пожелания, а остальное стало делом рук и воображения мастера. Считаю, что такой опытный мэтр не только имеет право, но и должен привносить своё видение в конечный результат."
Silmarog
Orthodox
maedhros
Умник
maedhros
YNWA
XIII_tiy Apostol
Voin of Valhalla
Умник, я бы хотел увидеть в таком образе Валерия Кипелова.
Dark Funeral
wildkid
Corpsegrinder04
rassol
Кстати, да. Чай не Валин или Сигрэйв.
"Больше похоже на дешОвые обложки "романтик коллекшон"."
Ага. Именно.
Flashback
Orgik
Voin of Valhalla
father
freeze2
WarSong
Aiming High
freeze2
17 янв 2018, 13:03 Хоть бы жопу нормальную нарисовали, это ж фэнтези! А стрёмных и в жизни хватает. Да и в целом какая то картинка халтурная.
Точняк.
Voin of Valhalla
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).