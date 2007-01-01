16 янв 2018



Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ Друзья, представляем на ваш суд обложку новой метал-оперы "Легенда Ксентарона"! В этот раз мы доверили эту ответственную задачу по-настоящему легендарному художнику! Blind Guardian, "Ария", Iced Earth, иллюстрации к книгам Толкина, Перумова, к компьютерным играм - это далеко не полный список регалий именитого Лео Хао!



Рассказывает Юрий Мелисов: "Мне понравилось, что художник не просто выполняет ту работу, о которой мы просим, но и вникает в суть. В первую очередь Лео потребовал сценарий, описание персонажей, местности, где происходят события. Я высказал примерные пожелания, а остальное стало делом рук и воображения мастера. Считаю, что такой опытный мэтр не только имеет право, но и должен привносить своё видение в конечный результат." http://www.epidemia.ru





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