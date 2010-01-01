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Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ Представляем на ваш суд видео на композицию "Я иду за тобой" с новейшей метал-оперы "Легенда Ксентарона"! Отдельные слова благодарности идут в адрес Ксении Прохоровой за замечательную реализацию задумки! http://www.epidemia.ru







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