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*Oblivion Machine*



2 фев 2018 : 		 Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности

8 ноя 2017 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

1 июн 2016 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

9 апр 2016 : 		 OBLIVION MACHINE опубликовали видео с Darkside.ru Festival

31 дек 2014 : 		 Новогодний сингл-поздравление от OBLIVION MACHINE

12 дек 2014 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

10 дек 2014 : 		 Новый сингл OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

5 дек 2013 : 		 OBLIVION MACHINE : подробности о новом альбоме

13 фев 2012 : 		 Новый видеоклип OBLIVION MACHINE

17 мар 2011 : 		 OBLIVION MACHINE закончили работу над вторым альбомом

27 июл 2010 : 		 OBLIVION MACHINE: анонс нового релиза

30 дек 2009 : 		 Новогодний сингл от OBLIVION MACHINE

12 ноя 2009 : 		 OBLIVION MACHINE готовят поклонникам сюрприз

26 сен 2008 : 		 Дата релиза дебютного альбома OBLIVION MACHINE

28 авг 2008 : 		 Видео OBLIVION MACHINE доступно в сети

20 авг 2008 : 		 OBLIVION MACHINE готовят видеоклип

8 авг 2008 : 		 OBLIVION MACHINE подписали контракт с IROND

22 мар 2007 : 		 OBLIVION MACHINE записывают дебютный альбом

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|||| 2 фев 2018

Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности

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Oblivion Machine опубликовали новый видеоклип в набирающем популярность формате: главная его особенность в том, что вы можете смотреть по сторонам и выбирать наиболее интересные ракурсы, словно сами находитесь на месте событий. Угол зрения можно изменять мышкой, а в смартфонах или планшетах — либо пальцами, либо поворачивая само мобильное устройство. Но наибольший эффект погружения возникает при просмотре на смартфоне в специальных очках виртуальной реальности.

Это первая подобная работа в формате VR 360, представленная отечественной метал-группой. Отметим, что некоторые музыканты Oblivion Machine являются также и участниками проекта Darkside.ru, что вдвойне приятно!

P.S. Если видео отображается некорректно, переходите по ссылке на YouTube:
https://youtu.be/LPTCAISoJQc




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