2 фев 2018



Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности Oblivion Machine опубликовали новый видеоклип в набирающем популярность формате: главная его особенность в том, что вы можете смотреть по сторонам и выбирать наиболее интересные ракурсы, словно сами находитесь на месте событий. Угол зрения можно изменять мышкой, а в смартфонах или планшетах — либо пальцами, либо поворачивая само мобильное устройство. Но наибольший эффект погружения возникает при просмотре на смартфоне в специальных очках виртуальной реальности.



Это первая подобная работа в формате VR 360, представленная отечественной метал-группой. Отметим, что некоторые музыканты Oblivion Machine являются также и участниками проекта Darkside.ru, что вдвойне приятно!



P.S. Если видео отображается некорректно, переходите по ссылке на YouTube:

https://youtu.be/LPTCAISoJQc







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