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*Новое видео GRIMA 12
*Новое концертное видео группы АРИЯ 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
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Oblivion Machine

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10 апр 2025 : 		 Новая песня OBLIVION MACHINE

28 мар 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OBLIVION MACHINE

26 янв 2023 : 		 OBLIVION MACHINE получили ЗЛОСКАР

2 мар 2022 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

21 сен 2021 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

1 июл 2021 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

11 июн 2021 : 		 Новая песня OBLIVION MACHINE

10 июн 2021 : 		 Новая песня OBLIVION MACHINE

20 апр 2021 : 		 Обложка и треклист нового альбома OBLIVION MACHINE

6 июн 2020 : 		 Oblivion Machine - анонс будущего альбома

20 сен 2019 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

24 дек 2018 : 		 Видео с текстом от Oblivion Machine

2 фев 2018 : 		 Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности

8 ноя 2017 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

1 июн 2016 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

9 апр 2016 : 		 OBLIVION MACHINE опубликовали видео с Darkside.ru Festival

31 дек 2014 : 		 Новогодний сингл-поздравление от OBLIVION MACHINE

12 дек 2014 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

10 дек 2014 : 		 Новый сингл OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

5 дек 2013 : 		 OBLIVION MACHINE : подробности о новом альбоме

13 фев 2012 : 		 Новый видеоклип OBLIVION MACHINE

17 мар 2011 : 		 OBLIVION MACHINE закончили работу над вторым альбомом

27 июл 2010 : 		 OBLIVION MACHINE: анонс нового релиза

30 дек 2009 : 		 Новогодний сингл от OBLIVION MACHINE

12 ноя 2009 : 		 OBLIVION MACHINE готовят поклонникам сюрприз

26 сен 2008 : 		 Дата релиза дебютного альбома OBLIVION MACHINE
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|||| сегодня

Новая песня OBLIVION MACHINE



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OBLIVION MACHINE опубликовали новый трек под названием "Зов" (feat. Rosa Infra), который войдет в их новый альбом "Око дня".




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