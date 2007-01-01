Новая песня группы АРИЯ

Представляем второй сингл с грядущего альбома группы «Ария» - «Проклятье морей». Авторами песни «Варяг» выступили Владимир Холстинин (музыка) и Игорь Лобанов (текст).
Вместе с выходом этого сингла, 13 октября, в музыкальном магазине iTunes открывается предзаказ альбома «Проклятье морей». Все, кто оформит предзаказ в этом магазине, получат новый трек, а в день релиза альбом автоматически будет загружен в медиатеку.
Новая песня также доступна через сервис Apple Music и другие цифровые платформы.
Тринадцатый студийный альбом Арии «Проклятье морей» выйдет в свет 13 ноября 2018 года, в него войдут одиннадцать новых песен группы.
Extrawurst
АлександрРыбаков
также понравилась структура композиции, в остальном минусы: ударные скорее напоминают драм машину, качество звука для 2018-го очень слабо мягко говоря, какое-то синтезаторное вступление.
В целом композиция сама по себе хорошая, но реализована она очень плохо, загубили.
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