Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон [6]
*Новая песня Otto Dix [4]
*Новый сингл FEUERWIND в сети [3]
*Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма [3]
*Новое видео группы ABOVE THE STARS [2]
[= ||| все новости группы



*Aria*



14 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

19 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

12 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

5 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

28 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

25 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

7 сен 2015 : 		 Видео с текстом от группы АРИЯ

14 июл 2015 : 		 Официальный бутлег группы Ария

19 май 2015 : 		 Новое видео группы АРИЯ

21 окт 2014 : 		 Новая песня группы АРИЯ

1 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

9 сен 2014 : 		 Название нового альбома АРИЯ

21 авг 2014 : 		 Группа АРИЯ закончила запись нового альбома

31 июл 2013 : 		 Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников

4 июн 2013 : 		 АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки

16 апр 2013 : 		 Видео полного выступления АРИЯ

29 янв 2013 : 		 АРИЯ vs Артур Беркут

2 ноя 2012 : 		 Новый DVD АРИИ

20 апр 2012 : 		 Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге

2 мар 2012 : 		 Новый релиз АРИЯ в апреле

18 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта группы АРИЯ

20 сен 2011 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре

16 сен 2011 : 		 Новый вокалист группы АРИЯ

8 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

26 июл 2011 : 		 Название нового альбома АРИЯ

23 июл 2011 : 		 Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"

6 июл 2011 : 		 Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»

27 июн 2011 : 		 АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ

25 сен 2008 : 		 АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"

19 мар 2007 : 		 АРИЯ в апреле выпускают DVD

7 сен 2006 : 		 АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия

| - |
|||| 14 окт 2018

Новая песня группы АРИЯ

*
zoom
*
* *
Представляем второй сингл с грядущего альбома группы «Ария» - «Проклятье морей». Авторами песни «Варяг» выступили Владимир Холстинин (музыка) и Игорь Лобанов (текст).

Вместе с выходом этого сингла, 13 октября, в музыкальном магазине iTunes открывается предзаказ альбома «Проклятье морей». Все, кто оформит предзаказ в этом магазине, получат новый трек, а в день релиза альбом автоматически будет загружен в медиатеку.

Новая песня также доступна через сервис Apple Music и другие цифровые платформы.

Тринадцатый студийный альбом Арии «Проклятье морей» выйдет в свет 13 ноября 2018 года, в него войдут одиннадцать новых песен группы.

Сведение - Roy Z, мастеринг – Maor Appelbaum.




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Extrawurst
14 окт 2018, 21:23		Интро Басков + cradle of filth а-ля рюс, соляк как из советских мультиков. Невероятный кал.

АлександрРыбаков
14 окт 2018, 23:22		На мой взгляд это лучший текст от Лобанова для Арии из всех им написанный...
также понравилась структура композиции, в остальном минусы: ударные скорее напоминают драм машину, качество звука для 2018-го очень слабо мягко говоря, какое-то синтезаторное вступление.
В целом композиция сама по себе хорошая, но реализована она очень плохо, загубили.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 835

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,62012791633606    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом