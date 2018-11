сегодня



Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания Мы с гордостью представляем вашему вниманию 13-й студийный альбом АРИИ "Проклятье Морей"!



Релиз вышел на на лейбле М2БА 13 ноября 2018 года. Альбом доступен как в цифровой версии, так и в формате CD и 2LP.



"Альбом получился во многом экспериментальным, - говорит вокалист АРИИ Михаил Житняков. - В альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым"



В альбом вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки

осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z,

работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian

Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie

Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).



30 ноября в Москве в магазине Dr.Head (Новый Арбат, 15) для поклонников группы состоится автограф-сессия, посвящённая выходу альбома "Проклятье морей".



Трек-лист:



1. Гонка за славой

2. Варяг

3. Эра Люцифера

4. Трудно быть богом

5. Пусть будет так

6. Всё начинается там, где кончается ночь

7. Живой

8. Убить дракона

9. Дым без огня

10. От заката до рассвета

11. Проклятье морей http://www.aria.ru

Слушайте Проклятье морей — Ария на Яндекс.Музыке





+2 -1



( 1 )





просмотров: 414