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*Aria*



13 ноя 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

13 сен 2018 : 		 Новая песня группы АРИЯ

16 авг 2018 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Редкое видео группы АРИЯ

24 дек 2016 : 		 Кавер-версия песни группы АРИЯ от TOMORROW'S OUTLOOK

2 дек 2016 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от Алексея Шапошникова

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз группы АРИЯ доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Концерт группы АРИЯ в Петербурге перенесен на декабрь

29 авг 2016 : 		 АРИЯ в космосе

14 мар 2016 : 		 АРИЯ в программе "Соль"

17 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

4 ноя 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

27 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

19 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

12 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

5 окт 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

28 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

25 сен 2015 : 		 АРИЯ: XXX-Files

7 сен 2015 : 		 Видео с текстом от группы АРИЯ

14 июл 2015 : 		 Официальный бутлег группы Ария

19 май 2015 : 		 Новое видео группы АРИЯ

21 окт 2014 : 		 Новая песня группы АРИЯ

1 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

9 сен 2014 : 		 Название нового альбома АРИЯ

21 авг 2014 : 		 Группа АРИЯ закончила запись нового альбома

31 июл 2013 : 		 Бас-гитарист АРИИ ответил на вопросы поклонников

4 июн 2013 : 		 АРИЯ ФЕСТ 2013: В Москве пройдёт первый масштабный фестиваль тяжелой музыки

16 апр 2013 : 		 Видео полного выступления АРИЯ

29 янв 2013 : 		 АРИЯ vs Артур Беркут

2 ноя 2012 : 		 Новый DVD АРИИ

20 апр 2012 : 		 Музыканты АРИИ ответили на вопросы о концертах в Москве и Санкт-Петербурге

2 мар 2012 : 		 Новый релиз АРИЯ в апреле

18 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта группы АРИЯ

20 сен 2011 : 		 Новый альбом группы АРИЯ выйдет в октябре

16 сен 2011 : 		 Новый вокалист группы АРИЯ

8 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома АРИЯ

26 июл 2011 : 		 Название нового альбома АРИЯ

23 июл 2011 : 		 Артур Беркут в реалити-шоу "Армия"

6 июл 2011 : 		 Валерий Кипелов: Я не вернусь в «Арию»

27 июн 2011 : 		 АРТУР БЕРКУТ покидает группу АРИЯ

25 сен 2008 : 		 АРИЯ : подробности нового DVD "Герой асфальта: 20 лет"

19 мар 2007 : 		 АРИЯ в апреле выпускают DVD

7 сен 2006 : 		 АРИЯ: новый альбом и автограф-сессия

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Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания

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Мы с гордостью представляем вашему вниманию 13-й студийный альбом АРИИ "Проклятье Морей"!

Релиз вышел на на лейбле М2БА 13 ноября 2018 года. Альбом доступен как в цифровой версии, так и в формате CD и 2LP.

"Альбом получился во многом экспериментальным, - говорит вокалист АРИИ Михаил Житняков. - В альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым"

В альбом вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки
осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z,
работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian
Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie
Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).

30 ноября в Москве в магазине Dr.Head (Новый Арбат, 15) для поклонников группы состоится автограф-сессия, посвящённая выходу альбома "Проклятье морей".

Трек-лист:

1. Гонка за славой
2. Варяг
3. Эра Люцифера
4. Трудно быть богом
5. Пусть будет так
6. Всё начинается там, где кончается ночь
7. Живой
8. Убить дракона
9. Дым без огня
10. От заката до рассвета
11. Проклятье морей




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

metlbist
13 ноя 2018, 16:26		Ну вот и дождались. И радует то, что Ария всегда даёт нам то, чего мы, её фанаты, ждём. В отличие от дяди Валеры :)
Множество интересных аранжировок, любимая мэйденовская мелодика, мощный вокал (правда, не без увлечения Алексеем Булгаковым (лучше всего это слышно в "Дыме без огня")). Стихи не везде хороши, но последние эксперименты Кипелова с королевой Марго тоже не радуют.
После первого прослушивания зацепила баллада "Пусть будет так", которая как я понял, как раз посвящена дяде Валере. Самая яркая и оригинальная композиция, как по мне, - "Убить Дракона", хотя оранжировка напомнила "Шар цвета хаки" Наутилусов. "От заката до рассвета" - явное продолжение киношной тематики песни "Бегущий человек" в предыдущем альбоме. Заглавная же вещь "Проклятье морей" - ну абсолютнейший "Nomad/Ghost of Navigator" великих Maiden. И каким бы фанатом Арии я ни был, а воровать чужие идеи и ноты нехорошо. Самоплагиат в альбоме тоже местами, кстати, проскальзывает. Остальные треки пока не очень запомнились, но цепляют всё теми же мэйденовскими потрясающе мелодичными риффами.
Пока как-то так.


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