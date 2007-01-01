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Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания
Мы с гордостью представляем вашему вниманию 13-й студийный альбом АРИИ "Проклятье Морей"!
Релиз вышел на на лейбле М2БА 13 ноября 2018 года. Альбом доступен как в цифровой версии, так и в формате CD и 2LP.
"Альбом получился во многом экспериментальным, - говорит вокалист АРИИ Михаил Житняков. - В альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым"
В альбом вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки
осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z,
работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian
Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie
Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).
30 ноября в Москве в магазине Dr.Head (Новый Арбат, 15) для поклонников группы состоится автограф-сессия, посвящённая выходу альбома "Проклятье морей".
Трек-лист:
1. Гонка за славой
2. Варяг
3. Эра Люцифера
4. Трудно быть богом
5. Пусть будет так
6. Всё начинается там, где кончается ночь
7. Живой
8. Убить дракона
9. Дым без огня
10. От заката до рассвета
11. Проклятье морей
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metlbist
Множество интересных аранжировок, любимая мэйденовская мелодика, мощный вокал (правда, не без увлечения Алексеем Булгаковым (лучше всего это слышно в "Дыме без огня")). Стихи не везде хороши, но последние эксперименты Кипелова с королевой Марго тоже не радуют.
После первого прослушивания зацепила баллада "Пусть будет так", которая как я понял, как раз посвящена дяде Валере. Самая яркая и оригинальная композиция, как по мне, - "Убить Дракона", хотя оранжировка напомнила "Шар цвета хаки" Наутилусов. "От заката до рассвета" - явное продолжение киношной тематики песни "Бегущий человек" в предыдущем альбоме. Заглавная же вещь "Проклятье морей" - ну абсолютнейший "Nomad/Ghost of Navigator" великих Maiden. И каким бы фанатом Арии я ни был, а воровать чужие идеи и ноты нехорошо. Самоплагиат в альбоме тоже местами, кстати, проскальзывает. Остальные треки пока не очень запомнились, но цепляют всё теми же мэйденовскими потрясающе мелодичными риффами.
Пока как-то так.
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