26 ноя 2018 : Новое видео JEFFREY NOTHING



Новое видео JEFFREY NOTHING



JEFFREY NOTHING, также известный как Jeff Hatrix (born Jeffrey Lewis Hetrick), один из сооснователей и вокалистов MUSHROOMHEAD, основал новый сольный проект JEFFREY NOTHING (также известный как NOTHING), с которым представил видео на новый сингл "Dead Space / Dead Inside".



В состав группы также входит ушедший из MUSHROOMHEAD в марте 2018 гитарист, бывший барабанщик MOTOGRATER и THE BROWNING Noah "Shark" Robertson, вокалист Ian D, басист Kahler Hatrix и еще участники, чьи имена пока не объявлены.



















