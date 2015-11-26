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Jeffrey Nothing

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Новое видео JEFFREY NOTHING



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JEFFREY NOTHING, также известный как Jeff Hatrix (born Jeffrey Lewis Hetrick), один из сооснователей и вокалистов MUSHROOMHEAD, основал новый сольный проект JEFFREY NOTHING (также известный как NOTHING), с которым представил видео на новый сингл "Dead Space / Dead Inside".

В состав группы также входит ушедший из MUSHROOMHEAD в марте 2018 гитарист, бывший барабанщик MOTOGRATER и THE BROWNING Noah "Shark" Robertson, вокалист Ian D, басист Kahler Hatrix и еще участники, чьи имена пока не объявлены.



Former MUSHROOMHEAD Singer JEFFREY NOTHING Releases 'Dead Space / Dead Inside' Video






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