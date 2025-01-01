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У JEFFREY NOTHING обнаружен рак



У Jeffrey Nothing, бывшего вокалиста MUSHROOMHEAD, обнаружен рак. Это случилось через девять месяцев после того, как от рака скончалась его жена. Известно о диагнозе стало после того, как его дочка Миа открыла сбор средств на Gofundme:



«Моему отцу недавно поставили диагноз «рак», всего через несколько месяцев после того, как он потерял мою маму. В связи с этим ему, возможно, придется прекратить работу на время лечения. Любая сумма будет означать всё на свете, спасибо».



Сам Jeffrey поделился постом дочери в своей социальной сети и написал в сопроводительном сообщении:



«Я действительно хотел сохранить это в тайне. Диагноз мне поставили пару месяцев назад. Будет очень трудно продолжать работать с выбранным мною методом лечения. Спасибо за любую помощь, которую вы можете оказать. Я знаю, что всем и так живется непросто».















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