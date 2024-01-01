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Jeffrey Nothing

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JEFFREY NOTHING поясняет за новый MUSHROOMHEAD



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JEFFREY NOTHING на прошлой неделе опубликовал сообщение, которое впоследствии было удалено, в котором он пообещал "новый взгляд на группу, одним из основателей которой я был. Я буду единственным вернувшимся вокалистом. В состав группы войдут новый басист, клавишник и со-лид-вокалист. Прежние участники будут играть на гитаре и, возможно, на барабанах. Новый проект станет группой, которой мы всегда должны были быть. Мы будем делать все, что захотим, и никто, включая участников... никогда не будет указывать нам, что делать!».

Вчера он решил пояснить за свои слова следующим образом:

«После того, как это попало в прессу накануне, я считаю, что должен прояснить некоторые моменты, которые были упомянуты, а также вопросы, которые я увидел в комментариях. Для начала, когда я сказал, что делаю свою собственную версию MUSHROOMHEAD, я имел в виду новый проект, основанный на тех же творческих идеалах, что и проект, одним из основателей которого я был.

MUSHROOMHEAD всегда должны были стремиться к тому, чтобы довести творчество и абстракцию до предела. Ранняя музыка отражала это. Именно это я и привнесу в новый проект. Это не будет MUSHROOMHEAD 2.0. Мы не будем переписывать «Bwomp» и «Sun Doesn't Rise» снова и снова. Мы не будем пытаться воспроизвести тот конкретный звук. Это будет эволюция. Единственной реальной связью с [MUSHROOMHEAD] будет мой голос.

Если вы фанат MUSHROOMHEAD, то здесь будет достаточно того, что вам понравится. Если вам никогда не нравились MUSHROOMHEAD, это будет достаточно отличаться, чтобы вы могли увлечься. Мы хотим, чтобы у этого проекта был свой собственный почерк.

Если вы хотите вернуться к MUSHROOMHEAD прошлых лет, Waylon и Jmann помогут вам (Настоятельно рекомендую обратить внимание на A KILLER'S CONFESSION). Если вы хотите узнать, как группа цепляется за название, чтобы продавать больше масок каждый год, то нынешние [MUSHROOMHEAD] вам помогут. Этот проект — это эволюция и движение вперед.

Есть вероятность, что некоторые участники [MUSHROOMHEAD] будут работать над ним или играть с нами на концертах. Не потому, что мы пытаемся вернуть дни славы или что-то в этом роде, а потому, что некоторые из них — наши близкие друзья. Все просто. Любой опыт намного лучше, когда он разделен с теми, кого ты любишь.

В настоящее время мы пишем материал и будем хранить полное молчание, пока не придет время запуска. Спасибо за вашу постоянную поддержку»






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