23 ноя 2018



Новое видео LAST UNION



Итальянская группа LAST UNION, в состав которой входят Mike LePond (Symphony X), Uli Kusch (ex-Helloween, ex-Masterplan) и James LaBrie (Dream Theater) в качестве гостевого вокалиста, выпустит дебютную работу, получившую название "Twelve" 21 декабря на ROAR! Rock Of Angels Records.



01. Most Beautiful Day



02. President Evil (feat. James LaBrie)



03. Hardest Way



04. Purple Angels



05. The Best Of Magic



06. Taken (feat. James LaBrie) (radio edit)



07. 18 Euphoria



08. A Place In Heaven (feat. James LaBrie)



09. Ghostwriter



10. Limousine



11. Back In The Shadow



12. Taken (feat. James LaBrie)



13. President Evil (feat. James LaBrie) (video version)



Обложку для диска создал Thomas Ewerhard (Avantasia, Rage, Threshold), а за сведение и мастеринг отвечал Jens Bogren. Видео на "Taken" доступно ниже.























