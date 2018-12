17 дек 2018



Видео с текстом от LAST UNION



LAST UNION опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Place In Heaven", в записи которой принимал участие вокалист DREAM THEATER James LaBrie. Этот трек взят из альбома "Twelve", выход которого намечен на двадцать первое декабря на ROAR! Rock Of Angels Records.



Трек-лист:



01. Most Beautiful Day



02. President Evil (feat. James LaBrie)



03. Hardest Way



04. Purple Angels



05. The Best Of Magic



06. Taken (feat. James LaBrie) (radio edit)



07. 18 Euphoria



08. A Place In Heaven (feat. James LaBrie)



09. Ghostwriter



10. Limousine



11. Back In The Shadow



12. Taken (feat. James LaBrie)



13. President Evil (feat. James LaBrie) (video version)



























