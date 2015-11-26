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Last Union

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Концертное видео LAST UNION



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LAST UNION опубликовали видео с выступления во Florentia Rock Live, состоявшемся 18 января в Porto D'Ascoli, Marche, Италия. Клип на композицию "Purple Angels", снятый с нескольких камер, доступен для просмотра ниже.

Группа приедет в Россию с концертами этой зимой: 16 февраля она выступит в Москве в «Известия Hall», а 17-го — в Санкт-Петербурге в «Зале Ожидания».

LAST UNION - Live Video Of








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ИванСемичев


28 янв 2019, 10:24		Как я понял Куш и с этой группы свалил уже .


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