|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Концертное видео LAST UNION
LAST UNION опубликовали видео с выступления во Florentia Rock Live, состоявшемся 18 января в Porto D'Ascoli, Marche, Италия. Клип на композицию "Purple Angels", снятый с нескольких камер, доступен для просмотра ниже.
Группа приедет в Россию с концертами этой зимой: 16 февраля она выступит в Москве в «Известия Hall», а 17-го — в Санкт-Петербурге в «Зале Ожидания».
|
|
ИванСемичев
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).