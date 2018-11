сегодня



Новый альбом SANHEDRIN выйдет зимой



Американская команда SANHEDRIN выпустит новую работу, получившую название "The Poisoner", 22 февраля на Cruz Del Sur Music. Запись альбома проходила в августе/сентябре в студии Menegroth, The Thousand Caves, вместе с Colin'ом Marston'ом.



Трек-лист:



"Meditation (All My Gods Are Gone)"

"Wind On The Storm"

"Blood From A Stone"

"The Poisoner"

"The Getaway"

"For The Wicked"

"Saints And Sinners"

"In From The Outside"













