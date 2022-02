10 фев 2022



Новое видео SANHEDRIN



"Lost at Sea", новое видео SANHEDRIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Lights On, выход которого запланирован на четвертое марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- pale blue grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear ochre brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- orange red brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- deep violet marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear gray brown marbled vinyl (US exclusive)



"Correction"

"Lights On"

"Lost At Sea"

"Change Takes Forever"

"Code Blue"

"Scythian Women"

"Hero's End"

"Death Is A Door"







