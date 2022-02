сегодня



Вскрытие от SANHEDRIN



SANHEDRIN опубликовали видео, в котором рассказывается об издании нового альбома "Lights On", релиз которого намечен на четвёртое марта в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- pale blue grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear ochre brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- orange red brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- deep violet marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear gray brown marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Correction"

"Lights On"

"Lost At Sea"

"Change Takes Forever"

"Code Blue"

"Scythian Women"

"Hero's End"

"Death Is A Door"







