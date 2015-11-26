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*TED NUGENT: «Êàíàäöû ñîâñåì ñúåõàëè ñ êàòóøåê», ëåãàëèçîâàâ ... 71
*Íà êîíöåðòàõ Òèëëÿ ËÈÍÄÅÌÀÍÍÀ âïåðâûå â Ðîññèè áóäåò ïðèìåíå... 35
*Ó EXODUS öåëàÿ îáîéìà ðèôôîâ è ïåñåí 34
*RAMMSTEIN ïðèñòóïÿò ê ñâåäåíèþ íîâîãî àëüáîìà â äåêàáðå 28
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Corners of Sanctuary

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26 íîÿ 2018 : 		 Ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY

7 èþí 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì CORNERS OF SANCTUARY âûéäåò íà CD

8 ìàð 2018 : 		 Â CORNERS OF SANCTUARY âîçâðàùàåòñÿ âîêàëèñò

22 ôåâ 2018 : 		 CORNERS OF SANCTUARY íà Killer Metal Records

22 ñåí 2017 : 		 Ïåðåìåíû â CORNERS OF SANCTUARY

16 àâã 2017 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ CORNERS OF SANCTUARY

29 ìàð 2017 : 		 Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY

16 äåê 2016 : 		 Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY

1 äåê 2016 : 		 Íîâûé ñèíãë CORNERS OF SANCTUARY

30 èþë 2016 : 		 Âûøëà êîìïèëÿöèÿ CORNERS OF SANCTUARY

11 ìàé 2016 : 		 Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY

3 ìàð 2016 : 		 Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY

30 äåê 2015 : 		 Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY

2 äåê 2015 : 		 Íîâûé àëüáîì CORNERS OF SANCTUARY äîñòóïåí äëÿ ñêà÷èâàíèÿ

24 èþë 2015 : 		 Íîâûé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY äîñòóïåí äëÿ ñêà÷èâàíèÿ

3 äåê 2014 : 		 Íîâûé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY

6 ñåí 2014 : 		 CORNERS OF SANCTUARY íà Pure Steel Promotion

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Ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY



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CORNERS OF SANCTUARY âûïóñòèëè íîâûé ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ "Counting The Days… A Merry Metal Xmas V", êîòîðûé óæå äîñòóïåí íà âñåõ ñåðâèñàõ öèôðîâîé ìóçûêè. Ôðàãìåíò èç ýòîãî ðåëèçà, êîìïîçèöèÿ “Counting The Days ‘Til Christmas Comes”, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå.

CORNERS OF SANCTUARY Release Holiday EP;






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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).





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