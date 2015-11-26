Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ íà DARKSIDE.ru
120
TED NUGENT: «Êàíàäöû ñîâñåì ñúåõàëè ñ êàòóøåê», ëåãàëèçîâàâ ...
71
Íà êîíöåðòàõ Òèëëÿ ËÈÍÄÅÌÀÍÍÀ âïåðâûå â Ðîññèè áóäåò ïðèìåíå...
35
Ó EXODUS öåëàÿ îáîéìà ðèôôîâ è ïåñåí
34
RAMMSTEIN ïðèñòóïÿò ê ñâåäåíèþ íîâîãî àëüáîìà â äåêàáðå
28
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Corners of Sanctuary
ÑØÀ
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/CornersofSanctuary
26 íîÿ 2018
:
Ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY
7 èþí 2018
:
Íîâûé àëüáîì CORNERS OF SANCTUARY âûéäåò íà CD
8 ìàð 2018
:
Â CORNERS OF SANCTUARY âîçâðàùàåòñÿ âîêàëèñò
22 ôåâ 2018
:
CORNERS OF SANCTUARY íà Killer Metal Records
22 ñåí 2017
:
Ïåðåìåíû â CORNERS OF SANCTUARY
16 àâã 2017
:
Íîâàÿ ïåñíÿ CORNERS OF SANCTUARY
29 ìàð 2017
:
Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY
16 äåê 2016
:
Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY
1 äåê 2016
:
Íîâûé ñèíãë CORNERS OF SANCTUARY
30 èþë 2016
:
Âûøëà êîìïèëÿöèÿ CORNERS OF SANCTUARY
11 ìàé 2016
:
Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY
3 ìàð 2016
:
Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY
30 äåê 2015
:
Íîâîå âèäåî CORNERS OF SANCTUARY
2 äåê 2015
:
Íîâûé àëüáîì CORNERS OF SANCTUARY äîñòóïåí äëÿ ñêà÷èâàíèÿ
24 èþë 2015
:
Íîâûé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY äîñòóïåí äëÿ ñêà÷èâàíèÿ
3 äåê 2014
:
Íîâûé ÅÐ CORNERS OF SANCTUARY
6 ñåí 2014
:
CORNERS OF SANCTUARY íà Pure Steel Promotion
ñåãîäíÿ
Ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ
CORNERS OF SANCTUARY
CORNERS OF SANCTUARY âûïóñòèëè íîâûé ðîæäåñòâåíñêèé ÅÐ "Counting The Days… A Merry Metal Xmas V", êîòîðûé óæå äîñòóïåí íà âñåõ ñåðâèñàõ öèôðîâîé ìóçûêè. Ôðàãìåíò èç ýòîãî ðåëèçà, êîìïîçèöèÿ “Counting The Days ‘Til Christmas Comes”, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå.
+0
-1
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 195
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
]
Êîíòàêòû
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).