2 авг 2020



Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет осенью



CORNERS OF SANCTUARY заключили контракт с лейблом RFL Records на котором третьего октября будет выпущен новый альбом "Heroes Never Die":



"We Never"

"Someone Else's War"

"The Truth In Lies"

"Combat Shock"

"Heroes Never Die"

"Into The Fight"

"I Will"

"We Won't Back Down (Do Or Die)"

"Best Of The Best"

"We Are The Dead (Dead Man Walking)"

"Remember The Dawn"

"Fight The Good Fight"







