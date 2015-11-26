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Corners of Sanctuary

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2 авг 2020 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет осенью

31 май 2020 : 		 CORNERS OF SANCTUARY в акустике

14 мар 2019 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

14 янв 2019 : 		 CORNERS OF SANCTUARY приступили к работе

26 ноя 2018 : 		 Рождественский ЕР CORNERS OF SANCTUARY

7 июн 2018 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет на CD

8 мар 2018 : 		 В CORNERS OF SANCTUARY возвращается вокалист

22 фев 2018 : 		 CORNERS OF SANCTUARY на Killer Metal Records

22 сен 2017 : 		 Перемены в CORNERS OF SANCTUARY

16 авг 2017 : 		 Новая песня CORNERS OF SANCTUARY

29 мар 2017 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

16 дек 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

1 дек 2016 : 		 Новый сингл CORNERS OF SANCTUARY

30 июл 2016 : 		 Вышла компиляция CORNERS OF SANCTUARY

11 май 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

3 мар 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

30 дек 2015 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

2 дек 2015 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания

3 дек 2014 : 		 Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY

6 сен 2014 : 		 CORNERS OF SANCTUARY на Pure Steel Promotion
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|||| 2 авг 2020

Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет осенью



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CORNERS OF SANCTUARY заключили контракт с лейблом RFL Records на котором третьего октября будет выпущен новый альбом "Heroes Never Die":

"We Never"
"Someone Else's War"
"The Truth In Lies"
"Combat Shock"
"Heroes Never Die"
"Into The Fight"
"I Will"
"We Won't Back Down (Do Or Die)"
"Best Of The Best"
"We Are The Dead (Dead Man Walking)"
"Remember The Dawn"
"Fight The Good Fight"

CORNERS OF SANCTUARY Sign With RFL Records; Heroes Never Die Album Due In October



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