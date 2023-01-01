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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*Потери в NERVOSA 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
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Corners of Sanctuary

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4 фев 2023 : 		 CORNERS OF SANCTUARY готовят ЕР

28 ноя 2022 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

7 ноя 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от CORNERS OF SANCTUARY

26 янв 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от CORNERS OF SANCTUARY

15 мар 2021 : 		 CORNERS OF SANCTUARY выпустили новый ЕР

1 дек 2020 : 		 Рождественский сингл CORNERS OF SANCTUARY

2 авг 2020 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет осенью

31 май 2020 : 		 CORNERS OF SANCTUARY в акустике

14 мар 2019 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

14 янв 2019 : 		 CORNERS OF SANCTUARY приступили к работе

26 ноя 2018 : 		 Рождественский ЕР CORNERS OF SANCTUARY

7 июн 2018 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет на CD

8 мар 2018 : 		 В CORNERS OF SANCTUARY возвращается вокалист

22 фев 2018 : 		 CORNERS OF SANCTUARY на Killer Metal Records

22 сен 2017 : 		 Перемены в CORNERS OF SANCTUARY

16 авг 2017 : 		 Новая песня CORNERS OF SANCTUARY

29 мар 2017 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

16 дек 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

1 дек 2016 : 		 Новый сингл CORNERS OF SANCTUARY

30 июл 2016 : 		 Вышла компиляция CORNERS OF SANCTUARY

11 май 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

3 мар 2016 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

30 дек 2015 : 		 Новое видео CORNERS OF SANCTUARY

2 дек 2015 : 		 Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания

3 дек 2014 : 		 Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY
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CORNERS OF SANCTUARY готовят ЕР



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CORNERS OF SANCTUARY сообщили о выпуске нового ЕР “This is Metal”, в который войдут семь новых песен, а также кавер-версия хита JUDAS PRIEST “Breaking the Law”.




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