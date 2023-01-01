×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
24
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
20
Потери в NERVOSA
19
Новая песня OVERKILL
17
Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ...
16
Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом
11
STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии
10
MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»
9
CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би...
8
Новое видео SLIPKNOT
6
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
24
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
20
Потери в NERVOSA
19
Новая песня OVERKILL
17
Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ...
16
все новости группы
Corners of Sanctuary
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/CornersofSanctuary
4 фев 2023
:
CORNERS OF SANCTUARY готовят ЕР
28 ноя 2022
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
7 ноя 2022
:
Кавер-версия DEF LEPPARD от CORNERS OF SANCTUARY
26 янв 2022
:
Кавер-версия DEF LEPPARD от CORNERS OF SANCTUARY
15 мар 2021
:
CORNERS OF SANCTUARY выпустили новый ЕР
1 дек 2020
:
Рождественский сингл CORNERS OF SANCTUARY
2 авг 2020
:
Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет осенью
31 май 2020
:
CORNERS OF SANCTUARY в акустике
14 мар 2019
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
14 янв 2019
:
CORNERS OF SANCTUARY приступили к работе
26 ноя 2018
:
Рождественский ЕР CORNERS OF SANCTUARY
7 июн 2018
:
Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY выйдет на CD
8 мар 2018
:
В CORNERS OF SANCTUARY возвращается вокалист
22 фев 2018
:
CORNERS OF SANCTUARY на Killer Metal Records
22 сен 2017
:
Перемены в CORNERS OF SANCTUARY
16 авг 2017
:
Новая песня CORNERS OF SANCTUARY
29 мар 2017
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
16 дек 2016
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
1 дек 2016
:
Новый сингл CORNERS OF SANCTUARY
30 июл 2016
:
Вышла компиляция CORNERS OF SANCTUARY
11 май 2016
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
3 мар 2016
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
30 дек 2015
:
Новое видео CORNERS OF SANCTUARY
2 дек 2015
:
Новый альбом CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания
24 июл 2015
:
Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY доступен для скачивания
3 дек 2014
:
Новый ЕР CORNERS OF SANCTUARY
сегодня
CORNERS OF SANCTUARY готовят ЕР
CORNERS OF SANCTUARY сообщили о выпуске нового ЕР “This is Metal”, в который войдут семь новых песен, а также кавер-версия хита JUDAS PRIEST “Breaking the Law”.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 170
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет