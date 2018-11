сегодня



Новое видео STILLBIRTH



"Torn Apart", новое видео группы STILLBIRTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Annihilation Of Mankind", имеющего следующий трек-лист:



"Fictional Entertainment"

"Enemy Of The Enemy"

"Hypnotized By Lies"

"Psychological Manipulation"

"Firststrike"

"Highest Of Malice"

"Torturized"

"Plague Of Warfare"

"Torn Apart"

"Nuclear Stench"

"The Sky Turns Black"

"Annihilation Of Mankind"



















просмотров: 115