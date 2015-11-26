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Умер басист STILLBIRTH



STILLBIRTH опубликовали следующее сообщение:



«К сожалению, мы должны сообщить очень печальную новость. Наш давний участник и друг Доминик "Pumpa" Кёниг, к сожалению, скончался. Мы все глубоко опечалены тем, что он проиграл в борьбе со своими внутренними демонами. Нам очень жаль, и мы не можем представить, через какой ад он прошёл. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его родителям, семье и его девушке Катрин. Мы рядом с вами и будем поддерживать вас всеми силами.



В STILLBIRTH мы не только музыканты, которые встречаются ради музыки, мы ещё одна большая семья, которая делит друг с другом проблемы и успехи. Мы долгое время поддерживали Пумпу в его борьбе и помогали ему по мере возможности. Но, возможно, этого было просто недостаточно.



Пумпа пришёл в группу в 2005 году и с тех пор был надёжным звеном в STILLBIRTH наряду с Lucas'. Он помогал нам со всеми нашими проблемами со звуком и техникой, блестяще записывал и редактировал нашу музыку, а также был просто зверем на сцене благодаря своему басу. Мы не можем описать, насколько тяжела для нас эта потеря. Не только как участника группы, но и как человека. Шлите слова любви Пумпе и родственникам и, пожалуйста, заботьтесь о своих друзьях и знакомых. Иногда это помогает, если ты не один».





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