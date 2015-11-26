Новое видео STILLBIRTH

"Revive The Throne", новое видео группы STILLBIRTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Revive The Throne, выходящего седьмого августа.
Трек-лист:
"Degraded To Mutilation"
"Revive The Throne"
"Degeneration"
"Mans Tormentor"
"Panem Et Circenses"
"Breed Of Bestiality"
"Eating Flesh Of The Objector"
"Revolt Of The Weak"
"Echoes Of The Trumpets"
"Unleash The Mutation"
"Dethrone The King"
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