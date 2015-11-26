Новые клипы TERROR

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Terror

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1 авг 2015 : 		 Новое видео TERROR

20 май 2015 : 		 Новая песня TERROR

7 окт 2014 : 		 Новое видео TERROR

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15 май 2013 : 		 Новое видео TERROR

4 апр 2013 : 		 Новое видео TERROR

19 мар 2013 : 		 Фрагмент нового трека TERROR

19 фев 2013 : 		 Новое видео TERROR

13 фев 2013 : 		 Новая песня TERROR

17 янв 2013 : 		 TERROR на VICTORY RECORDS

21 дек 2012 : 		 Новый альбом TERROR выйдет в 2013-м году

24 окт 2012 : 		 TERROR исполнили новую песню

2 авг 2012 : 		 TERROR отменили концерт в Чехии в знак поддержки RANDY BLYTHE'a

9 июн 2012 : 		 Документальный фильм от TERROR
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"In Spite Of These Times" и "One More Enemy", два новых видео группы TERROR, доступны для просмотра ниже. Оба трека взяты из альбома "Total Retaliation", выпущенного 28 сентября на Pure Noise Records.



TERROR: Music Video For 'In Spite Of These Times' And 'One More Enemy'

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