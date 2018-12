сегодня



Новые клипы TERROR



"In Spite Of These Times" и "One More Enemy", два новых видео группы TERROR, доступны для просмотра ниже. Оба трека взяты из альбома "Total Retaliation", выпущенного 28 сентября на Pure Noise Records.









