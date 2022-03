8 мар 2022



Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке TERROR



"Can't Help But Hate", новая песня группы TERROR, в записи которой принимал участие George "Corpsegrinder" Fisher из CANNIBAL CORPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Pain Into Power", выход которого намечен на шестое мая на Pure Noise Records.



Трек-лист:



01. Pain Into Power



02. Unashamed



03. Boundless Contempt



04. Outside The Lies



05. One Thousand Lies



06. Can't Let It Go



07. Can't Help But Hate



08. The Hardest Truth



09. On The Verge of Violence



10. Prepare For The Worst



11. Dead At Birth













