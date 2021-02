сегодня



Новая песня TERROR



"Overcome", новая песня группы TERROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Trapped In A World", выход которого запланирован на пятое марта.



Трек-лист:



01. Lowest Of The Low



02. Life And Death



03. Out Of My Face



04. Keep Your Distance



05. Less Than Zero



06. Overcome



07. Better Off Without You



08. Crushed By The Truth



09. Not This Time



10. One With The Underdogs



11. Keep Your Mouth Shut



12. Push It Away







Trapped In A World by Terror





