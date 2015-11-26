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Новая песня TERROR



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"Overcome", новая песня группы TERROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Trapped In A World", выход которого запланирован на пятое марта.

Трек-лист:

01. Lowest Of The Low

02. Life And Death

03. Out Of My Face

04. Keep Your Distance

05. Less Than Zero

06. Overcome

07. Better Off Without You

08. Crushed By The Truth

09. Not This Time

10. One With The Underdogs

11. Keep Your Mouth Shut

12. Push It Away

TERROR To Release





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