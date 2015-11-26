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THE SILENT RAGE нашли вокалиста
Греческая пауэр металл команда THE SILENT RAGE объявила о том, что новым вокалистом коллектива стал Michalis Rinakakis.
«Наконец-то настал момент, когда мы сможем объявить о том, что новый штормовоин вступил в наш легион. Мы очень рады, что Michalis Rinakakis (Event Horizon X, Revile, Dragonrider, ex-Air Raid) стал нашим новым вокалистом, так что поприветствуйте его! В настоящий момент мы работам над новым материалом, которым невероятно довольны и который очень впечатляюще звучит. Совсем скоро мы объявим и о датах выступлений!»
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