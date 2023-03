сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома THE SILENT RAGE



THE SILENT RAGE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Nuances Of Life", выход которого намечен на 26 мая на Scarlet Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- vinyl (limited edition)

- digipak CD

- digital



Трек-лист:



"The Serpent Lord"

"Code Of Destruction"

"Carve Your Rage"

"Crows Fly Back"

"Another Fallen Dreamland" (feat. Stu Block - Into Eternity/ ex-Iced Earth)

"Scarlet Dawn" (feat. Harry “The Tyrant” Conklin - Jag Panzer)

"The Man In The Mirror"

"Exhaling Fear"

"Ghost Of A Wayward God"

" Black Monday" (feat. Bob Katsionis - Stray Gods/ex-Firewind)

"Nuances Of Life"

"Defy The Headhunters" (CD bonus track)







