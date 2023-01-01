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The Silent Rage

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Обложка и трек-лист нового альбома THE SILENT RAGE



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THE SILENT RAGE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Nuances Of Life", выход которого намечен на 26 мая на Scarlet Records. Он будет доступен в следующих вариантах:

- vinyl (limited edition)
- digipak CD
- digital

Трек-лист:

"The Serpent Lord"
"Code Of Destruction"
"Carve Your Rage"
"Crows Fly Back"
"Another Fallen Dreamland" (feat. Stu Block - Into Eternity/ ex-Iced Earth)
"Scarlet Dawn" (feat. Harry “The Tyrant” Conklin - Jag Panzer)
"The Man In The Mirror"
"Exhaling Fear"
"Ghost Of A Wayward God"
" Black Monday" (feat. Bob Katsionis - Stray Gods/ex-Firewind)
"Nuances Of Life"
"Defy The Headhunters" (CD bonus track)

THE SILENT RAGE To Release Nuances Of Life Album In May




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