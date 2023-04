сегодня



Новое видео THE SILENT RAGE



"The Serpent Lord", новое видео группы THE SILENT RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nuances Of Life", выходящего 26 мая на Scarlet Records.



Трек-лист:



"The Serpent Lord"

"Code Of Destruction"

"Carve Your Rage"

"Crows Fly Back"

"Another Fallen Dreamland" (feat. Stu Block - Into Eternity/ ex-Iced Earth)

"Scarlet Dawn" (feat. Harry “The Tyrant” Conklin - Jag Panzer)

"The Man In The Mirror"

"Exhaling Fear"

"Ghost Of A Wayward God"

" Black Monday" (feat. Bob Katsionis - Stray Gods/ex-Firewind)

"Nuances Of Life"

"Defy The Headhunters" (CD bonus track)







+0 -0



просмотров: 180